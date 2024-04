Capri, Porto turistico: via libera dall'Antitrust dopo gli approfondimenti richiesti

(Teleborsa) - Dopo un iter molto complesso e innovativo, che ha portatoper i prossimi 10 anni, con, la società guidata da Giancarlo Cangiano rende noto che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dato parere favorevole dopo gli approfondimenti richiesti."Questo risultato si pone come best practice per quelle realtà che intenderanno percorrere la strada di trasparenza, vision e redditività" - ha detto il- "Gli investimenti riguarderanno,. Tutto ciò si è raggiunto grazie allo studio di fattibilità realizzato in collaborazione con KPMG, al piano economico finanziario, all'asseverazione, e all'elaborazione legale amministrativa dello studio Enrico Soprano per il porto turistico e dello ‘Lentini e Pisapia’ per il Comune di Capri. Il porto turistico ha appena superato con successo la prova organizzativa del G7".