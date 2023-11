Tesmec, risultato positivo terzo trimestre assorbe perdita semestrale

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha chiuso iconpari a 193,5 milioni di euro, in incremento dell'11,6% rispetto ai 173,5 milioni di euro al 30 settembre 2022, grazie principalmente alla performance dei settori Trencher ed Energy. A livello geografico, il gruppo registra una crescita nella contribuzione delle vendite nell'area Mediorientale ed in Europa, mentre il mercato italiano rimane quello di riferimento per i settori Energy e Ferroviario.L'è pari a 27,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 25,9 milioni di euro al 30 settembre 2022, nonostante i maggiori costi fissi per il rafforzamento della struttura commerciale e di sviluppo business in vista dell'attesa ulteriore crescita delle vendite e l'impatto di oneri non ricorrenti sostenuti nel primo semestre 2023. L'è pari a 0,2 milioni di euro, con il risultato positivo del terzo trimestre di 2,8 milioni di euro che assorbe integralmente la perdita al 30 giugno 2023 pari a 2,6 milioni di euro, rispetto ad un utile pari a 9,2 milioni di euro al 30 settembre 2022 che includeva tuttavia importanti variazioni valutarie."Nonostante le sfide poste dal contesto macroeconomico, Tesmec ha dimostrato la sua forte determinazione nel consolidamento della propria crescita, sia in termini di ricavi, sia superando quota 400 milioni di euro in termini di backlog - ha commentati l'- Tesmec, inoltre, è impegnata a mantenere il proprio: il terzo trimestre si è chiuso in linea con le aspettative del periodo e i risultati, rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente, che ha evidenziato una positiva tendenza di crescita in termini di ricavi, EBITDA ed EBIT"."L'Indebitamento Finanziario Netto risulta in lieve miglioramento rispetto alla chiusura di giugno e, tuttavia, è ancora impattato da un, ma il gruppo sta implementando le azioni necessarie per il loro rientro", ha aggiunto.Tesmec ha aggiornato la: confermato EBITDA margin nel range precedentemente indicato del 16%-17%, pur con ricavi attesi nella fascia 270-280 milioni di euro (rispetto al range 280-290 milioni di euro precedentemente comunicato) e una riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto rispetto al dato al 30 settembre 2023 ma in aumento rispetto al 31 dicembre 2022.