TIM, firmato transaction agreement per Netco. ADIA partecipa con KKR

TIM

(Teleborsa) -ha comunicato che, in esecuzione delle deliberazioni assunte ieri dal CdA (società controllata da KKR e come ulteriore investitore Azure Vista, società interamente controllata da Abu Dhabi Investment Authority) ilIl transaction agreement disciplina: il- costituito da attività relative alla rete primaria, all'attività wholesale e dall'intera partecipazione nella controllata Telenergia - in, società che già gestisce le attività relative alla rete secondaria in fibra e rame; e ilda parte di Optics Bidco dell'intera partecipazione detenuta da TIM in FiberCop medesima, all'esito del predetto conferimento (FiberCop post conferimento Netco).Inoltre - si legge in una nota - il transaction agreement prevede che alla data del closing dell'operazione si proceda allache regolerà i termini e le condizioni dei servizi che saranno resi da NetCo a TIM e da TIM a NetCo a seguito del completamento dell'operazione.Ildell'operazione è, una volta completate le attività prodromiche e soddisfatte le condizioni sospensive (completamento del conferimento della rete primaria, autorizzazione Antitrust, autorizzazione in materia di sovvenzioni estere distorsive e Golden Power).In relazione alle informazioni e alle dichiarazioni diffuse negli ultimi giorni e alla loro correttezza, la "società non ritiene opportuno esprimersi sugli organi di stampa riservandosi di farloanche alla luce dei loro effetti sull'", si legge nella nota.