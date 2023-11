TIM, titolo in tensione dopo ok CdA a cessione rete e proteste Vivendi e Merlyn

Telecom Italia

(Teleborsa) - Discesa moderata per il titolo, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.Il titolo in avvio aveva segnato un rialzo teorico di oltre il 9% in pre-apertura, successivamente è partito in lieve ritardo rispetto agli altri per un prolungamento dell'asta, guadagnando fino al 4%, per poi azzerare progressivamente il rialzo e girare in territorio negativoA fare da assist alle azioni, nei primi minuti di scambi, era stata la notizia che il CdA ha approvato la vendita della rete al fondo USA KKR. Ma la mossa è stata giudicata illegittima dall'azionista francese(con una quota del 23,75%) che ha fatto sapere utilizzerà "tutti i mezzi legali a sua disposizione per contestarla". Immediata anche la replica del fondo: la decisione del CdA di TIM è "irrispettosa e sbagliata".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,81%, rispetto a +5,26% del).Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,2686 Euro. Primo supporto individuato a 0,2508. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,2864.