PharmaNutra, Intermonte taglia target price e conferma Buy

Intermonte

PharmaNutra

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 87 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, e conferma laa "". La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati al 30 settembre 2023 Gli analisti hanno scritto che idei 9 mesi sono stati "" e hanno sottolineato che il management nella call si è detto "soddisfatto dell'attuale consensus" per l'anno fiscale 23 (98 milioni di fatturato e 24 milioni di EBITDA) ed "estremamente", prevedendo una solida crescita sia in Italia che all'estero. Commenti "molto rassicuranti sull'ambiente macro", senza cambiamenti osservati nella fiducia generale dei consumatori nelle categorie di prodotto.Intermonte lascia quindi, aumentando al contempo il debito netto 2023 di circa 5 milioni di euro per tenere conto di ipotesi più prudenti sulle dinamiche NWC del 4Q."Il 2023 è destinato a essere un anno di transizione, ma: riteniamo che il mercato sia pronto a dare un nuovo sguardo a una storia di massiccia crescita strutturale a lungo termine, soprattutto se una certa visibilità inizierà a emergere nel prossimo futuro - si legge nella ricerca - Sulla base delle indicazioni del management fornite in occasione del recente Investor Day,sia del fatturato (CAGR 2022-30 +19% vs. +11% organico) che dell'EBITDA (CAGR +20% vs. 13% organico), con conseguente enorme rialzo a lungo termine fino a 90-100 euro per azione oltre il nostro TP".