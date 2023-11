TIM, nessun bonus per management legato a operazioni straordinarie

TIM

(Teleborsa) -"smentisce categoricamente" le indiscrezioni di stampa circa presunti bonus in favore del top-management e del suo Amministratore Delegato, "legati all’operazione per la cessione dell’infrastruttura di rete fissa".Gli unici piani realmente esistenti - sottolinea la società in una nota - "sono quelli relativi ai sistemi di incentivazione per il management di breve (Mbo 2023) e di lungo termine (Long Term Incentive 2021-2023 e Stock Options 2022-2024) che si basano esclusivamente sull’andamento operativo dell’Azienda, mentre non sono stati stabiliti obiettivi legati alle operazioni straordinarie".