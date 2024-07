AbitareIn: nessuna offerta o manifestazione di interesse da Aermont Capital

AbitareIn

(Teleborsa) -, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato didi alcun tipo e che non sono attualmente in corso trattative di alcun genere, né sono stati conferiti, da parte della società e/o dei soci fondatori, mandati per potenziali operazioni straordinarie.Lo si legge in una nota che segue le notizie diffuse da Milano Finanza relative allo studio di eventuali operazioni straordinarie su AbitareIn da parte di Aermont Capital in accordo con i soci fondatori(i quali detengono una partecipazione al capitale di AbitareIn rispettivamente del 22,62% e 17,81%).Aermont è unfocalizzato sul settore immobiliare e sulle attività di investimento correlate al settore immobiliare.