adidas, utile in netto calo sui 9 mesi

adidas

(Teleborsa) -, colosso tedesco dell'abbigliamento e delle calzature sportive, ha chiuso icona valuta neutrale stabili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; in euro, i ricavi sono diminuiti del 4% a 16,616 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2023 (2022: 17,306 miliardi di euro). Ilè sceso di 1,4 punti percentuali al 48,4% (2022: 49,7%). L'da operazioni continue è stato di 343 milioni di euro (2022: 736 milioni di euro)."Il terzo trimestre è stato un altro trimestre in cuie in cui i risultati sono stati migliori del previsto", ha commentato il CEO Bjorn Gulden, spiegando che "i nostri livelli di inventario sono scesi del 23%, un po' di più di quanto avevamo pianificato".adidas orache i ricavi a valuta neutrale diminuiranno a un tasso "low-single-digit" nel(in precedenza: calo a un tasso "mid-single-digit")."Nel quarto trimestre continueremo a concentrarci sulle nostre priorità e a- ha aggiunto Gulden - Quest'anno abbiamo migliorato le nostre prospettive ogni trimestre e ora prevediamo che i ricavi a valuta neutrale scendano low single digits (iniziato l'anno con high single digits) e una piccola perdita operativa di 100 milioni, inclusa una possibile cancellazione di 300 milioni del rimanente inventario di Yeezy e costi una tantum di 200 milioni relativi alla revisione strategica. Abbiamo iniziato l'anno con un outlook negativo di una perdita operativa di 700 milioni di euro".