adidas conferma outlook nonostante costi più elevati per dazi

adidas

(Teleborsa) -, colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo, ha chiuso ilcon, al netto degli effetti valutari, sono aumentati del 13% rispetto all'anno precedente. La crescita a due cifre riflette il forte slancio del marchio adidas, che ha registrato un incremento del 17%. In euro, i ricavi sono cresciuti del 13%, pari a quasi 700 milioni di euro, raggiungendo i 6.153 milioni di euro (2024: 5.458 milioni di euro). Avendo completato la vendita del rimanente inventario Yeezy alla fine dello scorso anno, i risultati per il primo trimestre del 2025 non includono i ricavi Yeezy (2024: circa 150 milioni di euro).Ildell'azienda è aumentato di 0,9 punti percentuali, attestandosi al 52,1% nel primo trimestre (2024: 51,2%). L'è più che raddoppiato, raggiungendo i 436 milioni di euro (2024: 171 milioni di euro), con un utile per azione () base delle attività correnti pari a 2,44 euro (2024: 0,96 euro)."Sononel primo trimestre - ha commentato il- La crescita a due cifre in tutti i mercati e canali, nell'attuale contesto volatile, dimostra la forza del nostro marchio e sottolinea l'ottimo lavoro svolto dai nostri dipendenti. L'utile operativo di 610 milioni di euro e il margine operativo del 9,9% dimostrano il grande potenziale della nostra azienda"."In un "mondo normale", con questo trimestre positivo, un portafoglio ordini consistente e, in generale, un atteggiamento molto positivo nei confronti di adidas, avremmo migliorato le nostre previsioni per l'intero anno, sia per quanto riguarda i ricavi che l'utile operativo - ha spiegato - L'incertezza relativa ai dazi statunitensi ha attualmente posto fine a tutto questo. Sebbene avessimo già ridotto al minimo le esportazioni dalla Cina verso gli Stati Uniti,, attualmente molto elevati. Ciò che è ancora più grave per noi è l'aumento generale dei dazi statunitensi da parte di tutti gli altri paesi di origine. Poiché al momento non possiamo produrre quasi nessuno dei nostri prodotti negli Stati Uniti, questi dazi più elevati finiranno per causare costi più elevati per tutti i nostri prodotti destinati al mercato statunitense"."Pertanto, restiamo fedeli alla nostra prospettiva iniziale, ma ammettiamo che ci sono isu questo più avanti nel corso dell'anno", ha detto Gulden.