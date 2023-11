Civitanavi Systems, Intermonte conferma Buy e TP a 4,8 euro

Intermonte

Civitanavi Systems

(Teleborsa) -ha confermato) e) sul titolo, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, dopo che ieri ha comunicato alcuni risultati dei primi 9 mesi del 2023.Gli analisti scrivono che idel terzo trimestre sono aumentati del 78% su base annua a 11,4 milioni di euro,. Le previsioni del broker sui ricavi per il 2023 sono allineate al livello minimo delle guidance del management, un livello che ora sembra piuttosto cauto anche considerando un confronto molto più duro rispetto al 4Q22, mentre sono in linea con le guidance per il margine EBITDA rettificato (29%), che probabilmente sarà più impegnativo da raggiungere."I ricavi del 3Q23 sono stati migliori del previsto e hanno(19% delle vendite trimestrali contro solo l'8% nel 1H23), un importante driver per i margini - si legge nella ricerca - Accogliamo con particolare favore l'aggiornamento sui nuovi ordini e la conferma delle guidance. Rimaniamo positivi sul titolo poiché riteniamo che Civitanavi sia ben posizionata per catturare la crescita, soprattutto nel mercato globale della difesa, guidato dall'aumento della spesa militare e dalla crescente domanda di procurement ITAR-free".