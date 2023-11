Mondo TV, con Saving Planet Earth per seconda stagione di Meteo Heroes in Cina

Mondo TV

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo - che verrà formalizzato a breve- con la società Saving Planet Earth per la distribuzione della serie animata Meteo Heroes - stagione 2- in Cina.Seguendo il tv placement di stagione 1, il brand avrà così garantita una esposizione anche per la seconda stagione sul principale network in Cina oltre a varie piattaforme a supporto.L’accordo - spiega una nota - garantisce a Mondo TV il pagamento di una flat fee e soprattutto in prospettiva lo sviluppo ulteriore del business intorno al brand Meteo Heroes in un paese dalle enormi potenzialità.