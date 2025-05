Buongiorno dalla Borsa 30 maggio 2025 - [video]

Dow Jones

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 42.215,73 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,21%, portandosi a 21.363,95 punti.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,22% e chiude a 37.965,1 punti.porta a casa un calo dello 0,70%, con chiusura a 10.056,7 punti., così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,22%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,31%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,21%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,76% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,88%., pari a 1,9%.con valore pari a -1,1%. Questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania. Sempre stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il M3.