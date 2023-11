Vino, il 2023 annata magra: produzione ai minimi da 60 anni

(Teleborsa) -, a causa delle condizioni meteo avverse, che hanno portato la. Lo ha annunciato, responsabile dell'- Organizzaizone Internaizionale della Vite e del vino, nella conferenza stampa per la presentazione delle prime evidenze sulla produzione 2023.Sulla base delle informazioni raccolte su ventinove paesi, che rappresentano il 94% della produzione mondiale nel 2022, la produzione mondiale di vino (esclusi succhi e mosti) è stimata tra 241,7 milioni di ettolitri (hl) e 246,6 milioni hl, con una stima. Ciò rappresenta un. Si tratterebbe della produzione(214 milioni hl), addirittura inferiore al volume di produzione storicamente basso del 2017 (248 milioni hl).Questo scenario negativo può essere attribuito a cali significativi nei principali paesi produttori di vino in entrambi gli emisferi. Mentre nell’emisfero Sud, paesi comehanno registrato cali compresinell’emisfero Nord sono statii paesi che hanno. Solo gli Stati Uniti e alcuni paesi dell'UE come Germania, Portogallo e Romania hanno registrato condizioni climatiche favorevoli che hanno portato a volumi nella media o superiori alla media.Ancora una volta, le condizioni climatiche estreme, come gelate precoci, forti piogge e siccità, hanno avuto un impatto significativo sulla produzione mondiale di vino. Tuttavia, in un contesto in cui ilin molte regioni del mondo, laprevista potrebbenel mercato mondiale.