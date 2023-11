BCE, de Guindos ipotizza taglio a stime di crescita a dicembre

(Teleborsa) - Il fatto che la BCE nell'ultima riunione non ha incrementato ulteriormente i tassi di interesse, "significa chee riteniamo che ciò contribuirà sostanzialmente a riportare l'inflazione al livello del 2% che definiamo stabilità dei prezzi". Lo ha affermato, vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista con il giornale sloveno Finance."L'evoluzione dell'inflazione è stata nel complesso positiva: solo un anno fa era superiore al 10% ed è ora scesa al 2,9% - ha proseguito - Allo stesso tempo, anche l'inflazione di fondo si è attenuata. Ma, poiché vi sono alcuni rischi in merito alle prospettive di inflazione nei prossimi mesi".A una domanda sul fatto che nelle previsioni di dicembre ci potrebbe essere un taglio alle stime sulla crescita, ha risposto: "Potrebbe essere prematuro dirlo, ma gli indicatori anticipatori indicano che. Per quanto riguarda l'inflazione, l'evoluzione potrebbe non essere molto diversa da quanto previsto a settembre".In merito all'espressione "sufficiente lungo" usata per descrivere il periodo in cui i tassi di interesse dovranno restare alti, ha puntualizzato": "Non definirei "sufficientemente lungo" come utilizzato nella nostra dichiarazione di politica monetaria un periodo di tempo concreto. Dovremo determinarlo sulla base dei dati. Nel nostro processo decisionale dovremo tenere conto anche dell'legati ai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina".