Comer Industries, EBITDA cresce a doppia cifra nei 9 mesi

Comer Industries

(Teleborsa) -nei primi nove mesi dell'anno, ha riportatorispetto ai 938,1 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022 (+1,8% a cambi costanti), in parte derivanti dal consolidamento di e-comer.di euro risultarispetto ai 133,21 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022. ’EBITDA margin è stato pari al 16,7% dei Ricavi e risulta in miglioramento di 250 punti base, confermando il trend di crescita nella redditività operativa.pari a 119,3 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 148,9 milioni di euro al 31 dicembre 2022, nonostante l’operazione di M&A (54 milioni) e la distribuzione del dividendo (21,5 milioni). Il Gruppo continua così nel suo trend virtuoso di de-leveraging e rafforza la sua solidità finanziaria, riducendo ulteriormente il rapporto Indebitamento finanziario netto su EBITDA degli ultimi dodici mesi allo 0,6x dal 0,8x di fine 2022.