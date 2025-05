CAREL Industries, nei primi 3 mesi ricavi a 147,4 milioni

CAREL Industries

(Teleborsa) -chiude i primi tre mesi dell'anno conconsolidati che ammontano a 147,4 milioni, in crescita dello 0,7% (+0,1% a cambi costanti) rispetto agli Euro 146,4 milioni al 31 marzo 2024.L' EBITDA consolidato è pari a Euro 26,6 milioni, corrispondente al 18,1% dei ricavi e sostanzialmente in linea con il dato dei primi tre mesi del 2024; al netto di alcune poste non ricorrenti, la profittabilità sarebbe stata pari al 18,6%.Ilconsolidato si è attestato a Euro 10,1 milioni, -38,7% rispetto al risultato netto registrato nei primi tre mesi del 2024; il decremento è dovuto principalmente all’assenza di una posta straordinaria favorevole, legata a CFM, presente, invece, nello stesso periodo del 2024 e all’impatto dei tassi di cambio sulla valutazione dell’opzione put/call sulla quota di minoranza di Kiona (entrambi gli elementi non rivestono carattere monetario).Laconsolidata negativa pari a Euro 43,9 milioni, in riduzione rispetto a Euro 50,2 milioni al 31 dicembre 2024 e inclusiva dell’effetto contabile legato all’applicazione dell’IFRS16 pari a Euro 30,8 milioni.Quanto all', il Gruppo si attende di chiudere il secondo trimestre con una crescita dei ricavi, rispetto al secondo trimestre del 2024, "tra l’alta singola cifra e la bassa doppia cifra percentuale" e avverte che "quanto sopra non include eventuali sviluppi geo-politici negativi, al momento non prevedibili".