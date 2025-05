Comer Industries, downgrade di Alantra a Hold con taglio target price

Alantra

(Teleborsa) -ha abbassato a "" da "Buy" lasu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, tagliando anche ila 32,8 euro per azione dai precedenti 35 euro.Gli analisti ricordano che Comer Industries ha registrato un calo dei ricavi del 22,1% su base annua nel primo trimestre del 2025, attestandosi a 212,1 milioni di euro, in linea con l'andamento del mercato, trainato dalla(-27,5%) e dalla generale debolezza del mercato OEM in tutte le aree geografiche. Ciononostante, l'EBITDA ha resistito bene, attestandosi a 31,8 milioni di euro (margine del 15,0%), con un indebitamento netto in leggero miglioramento a 56,2 milioni di euro. Il management prevede un andamento delle vendite per l'esercizio 2025 in linea con il mercato di riferimento, mitigato dal contributo dei nuovi progetti. Tuttavia, le difficoltà legate ai dazi e l'assenza di una ripresa nei mercati finali dell'AG continuano a limitare la visibilità a breve termine, con una certa pressione sulla redditività.Pertanto, Alantra haper l'esercizio 2025 del 6,4%, riflettendo l'impatto dei dazi. Ciononostante, il potere di determinazione dei prezzi e l'approvvigionamento strategico dovrebbero contribuire a preservare il margine EBITDA per l'esercizio 2025 (ora al 15,2% dal precedente 16,2%) e a sostenere una solida generazione di cassa."Alla luce di, dellae della revisione delle stime, passiamo a Hold - si legge nella ricerca - Sebbene la nostra posizione rivista rifletta un rialzo più contenuto nel breve termine, continuiamo a considerare i solidi fondamentali di Comer, la sua resiliente generazione di cassa e il suo posizionamento strategico come leve chiave per affrontare le attuali difficoltà e trarre vantaggio in tempi rapidi dal miglioramento delle condizioni della domanda".