Experian e UNRAE lanciano l’Osservatorio Credit & Mobility

(Teleborsa) -, principale società di global information al mondo, e, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, lanciano congiuntamente, volto ad, con un focus sull’andamento delle richieste di strumenti finanziari da parte della clientela italiana.Nel nostro Paese,. Finora, tuttavia, non era disponibile uno strumento completo e accessibile a tutti i player che permettesse di comprendere a fondo il mercato, fotografando in modo accurato ed affidabile le caratteristiche sociodemografiche degli acquirenti, le loro esigenze e la loro evoluzione nel tempo. Mettendo a fattor comune i dati del Sistema di Informazioni Creditizie di Experian, che raccoglie oltre 80 milioni di posizioni creditizie, e il patrimonio di dati di UNRAE, che ogni anno raccoglie le movimentazioni di oltre 45 milioni di veicoli,L’Osservatorio, rilasciato, fornisce informazioni su richieste di finanziamento, tipologie di auto, soggetti acquirenti (privati o imprese), distribuzione geografica e anagrafica delle richieste."Siamo entusiasti di questa collaborazione con UNRAE tesa ad analizzare un mercato strategico per la nostra nazione quale quello dell’automotive. Questo Osservatorio congiunto è un primo passo concreto a supporto del mercato finanziario, in quanto rende pubblicamente disponibili informazioni e analisi finora non accessibili. Il mercato automotive potrà ora contare su uno strumento realistico di analisi delle capacità di spesa e delle preferenze di acquisto della popolazione italiana", commenta"Grazie al lavoro comune con Experian, UNRAE aggiunge oggi al suo nutrito portafoglio di studi statistici un nuovo strumento di analisi del mercato dell’auto, che in questo caso viene esplorato da un punto di vista particolare, quello degli strumenti finanziari usati dalla clientela per acquistare un veicolo nuovo o usato. Con l’Osservatorio Experian-UNRAE operatori e analisti potranno ora usufruire di un apparato di dati e informazioni inedite, utili per comprendere meglio trend e sviluppi del mercato della mobilità e anche la propensione di spesa delle diverse categorie di consumatori, sicuramente con una precisione maggiore di quanto fosse possibile in passato", sottolinea