Mezzi pesanti, UNRAE: mercato rimorchi e semirimorchi cresce del 26% in aprile

(Teleborsa) - Il mercato deimostra un netto rialzo nel mese di aprile, con unarispetto allo stesso periodo del 2024. Le immatricolazioni mensili di veicoli trainati raggiungono le, in aumento rispetto alle 1.115 rilevate nello stesso mese dell'anno precedente.dei primi quattro mesi del 2025 segna unsu base annua, concomplessive contro le 4.414 registrate da gennaio ad aprile 2024."Accogliamo con soddisfazione la buona performance del mercato di aprile, che arriva però in un contesto generalmente debole. Permangono, infatti,, aggravate da una scarsa attenzione – sia a livello europeo che nazionale – verso il comparto dei trainati e dalle forti preoccupazioni delle imprese di autotrasporto per l’attuale contesto geopolitico ed economico", dichiara, Coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di"Ilpresentato dalla Commissione UE, ignorando completamente l'esigenza di una maggiore flessibilità normativa sugli obiettivi emissivi di veicoli pesanti e rimorchi. Inoltre, pur apprezzando l’annuncio del Ministro Salvini relativo allodi euro a sostegno del settore, rileviamo che ad oggi non si sono registrati interventi tangibili. Auspichiamo che gli impegni assunti si traducano al più presto ine che una parte rilevante di queste risorse venga destinata all’ammodernamento della flotta dei veicoli trainati per favorire la sicurezza stradale”, prosegue Mastagni, ribadendo che è "indispensabile introdurre, agendo su leve quali tariffe autostradali, tassa di proprietà, limitazioni alla circolazione e carichi".