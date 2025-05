Enac, Di Palma all'Innovation Village: siamo parte attiva nel percorso di sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata

(Teleborsa) - Il presidente Enac,, ha partecipato oggi, 30 maggio, alla 10a edizione dell’, importante fiera-evento dedicata all’innovazione tecnologica, ospitata presso Università degli Studi di Napoli Parthenope, a Villa Doria D’Angri. Nell’ambito della manifestazione, volta a promuovere circuiti collaborativi tra istituzioni, mondo accademico e imprese, il Presidente Di Palma è intervenuto al convegno "", promosso dal Prof. Luigi Carrino, Presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania e Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II."Ringrazio il Prof. Luigi Carrino per l’invito a questo appassionante dibattito, la cui dimensione accademica rappresenta un osservatorio privilegiato sul trasporto aereo del prossimo futuro – ha dichiarato il presidente Di Palma nel suo intervento –. Enac, attraverso la sua visione e il suo, è parte attiva nel percorso di sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata a livello internazionale. Una sfida tecnologica che sta assumendo concretezza e con cui stiamo ridefinendo la mobilità del futuro, ancora più sostenibile e al passo con le nuove esigenze di trasporto"."Inoltre, grazie all’evoluzione del, stiamo ponendo le basi per un network globale in cui l’Italia potrà svolgere un ruolo leader. Loe le attività condotte dalsono esempi tangibili della grande e riconosciuta capacità tecnologica del nostro Paese che vede, in Puglia e Campania, due importanti tecnopoli in cui va definendosi l’avanguardia del settore", ha aggiunto.Sono intervenuti al convegno AAM, moderato dal Manager Space & Defence DAC, il Responsabile Divisione Sistemi a pilotaggio remoto di RINA S.p.A., il Responsabile Innovazione dei Modelli di Funzionamento di Poste Italianee il Presidente Unmanned4You