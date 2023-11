Gruppo Cassa Centrale, Fitch conferma rating in area "Investmnt grade"

(Teleborsa) - A conclusione del regolare processo di due diligence, l’agenzia di ratingil rating di Lungo Termine adel, conNella sua valutazione Fitch ha considerato positivamentedel Gruppo, sostenuto anche da una costante generazione interna di capitale e da limitati incrementi degli RWA.Il Gruppo Cassa Centrale beneficia inoltre di unacon importanti livelli di garanzie e di una continua riduzione dell'esposizione al rischio sovrano.Il trend di, insieme a forti livelli di copertura, rimangono fattori importanti per la riduzione del rischio, consentendo anche in prospettiva un costante, come dimostrano i relativi coefficienti e gli elevati stock di asset liquidi disponibili, sostenuti anche da una base clienti diversificata e stabile e da un rapporto raccolta/impieghi prudente.Infine, l'Agenzia mantiene una, supportata dall'attuale contesto dei tassi di interesse e dalla costante espansione della contribuzione del margine commissionale.In conclusione Fitch conferma i seguenti Rating: Long-Term Issuer Default Rating BBB- (Stable); Short-Term Issuer Default Rating F3 e Viability rating bbb-.