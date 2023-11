Olidata perfeziona l’acquisizione della maggioranza dell’azienda Biancone Automobili

Olidata

(Teleborsa) - Il GruppoSpA, tramite la sua controllata Sferanet Srl, perfeziona l’acquisizione della maggioranza dell’azienda Biancone Automobili. La societa` ha siglato un, portando il Gruppo a raggiungere una quota di maggioranza nella partecipazione e posizionandosi alla guida della partecipata.La Vision di Olidata persegue, tra i primi obiettivi, quello dell’volto alla valorizzazione degli aspetti di natura ambientale, sede privilegiata ove il Gruppo, supportato dagli Asset tecnologici gia` profondamente integrati nella storia societaria, ritiene di poter fornire un valore aggiunto creato dall’interazione del Know-how esistente nelle Societa` del Gruppo.Il consolidamento nell’ambito della sostenibilita` ambientale legato al settore dell’Automotive e` frutto della maggiore consapevolezza che il Gruppo ha acquisito sul valore dell’investimento in Societa` di alto profilo tecnologico che consentano una diretta sinergia ed una valutazione olistico-aziendale in grado di raggiungere l’eccellenza."Ho fortemente voluto l’acquisizione della maggioranza di questa azienda innovativa, perche´ credo nel progetto eco sostenibile e nell’esistenza di opportunita` e contesti diversi in grado di rendere possibile la trasformazione delle idee in azioni. L’operazione compiuta e` stata supportata interamente con risorse finanziarie proprie", dichiaraClaudia Quadrino, Amministratore Delegato della Sferanet Srl, societa` controllata da Olidata SpA, ha cosi` commentato "L’acquisizione compiuta oggi e` un ulteriore passo che consolida il nostro piano di crescita".