Olidata, accordo con Meridian per distribuzione di piattaforma di Threat Intelligence

Olidata

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha firmato un, società italiana specializzata in servizi di cyber intelligence, per laL'accordo prevede un'nel perimetro dei Clienti PAC e PAL. La partnership prevede che Olidata diventi l'unico fornitore di una soluzione che ha già dimostrato la sua efficacia e affidabilità nel contesto della PA.Nello specifico, la soluzione, denominata, è una, progettata per offrire alle organizzazioni una protezione completa e proattiva dalle minacce digitali. Kitsune Platform, specializzata nella raccolta e correlazione di informazioni da oltre 50 mila fonti OSINT, monitora efficacemente il web, il darknet e i social media, per identificare potenziali pericoli in tempo reale."Kitsune è il risultato di una filosofia che valorizza la capacità italiana di unire conoscenza e tecnologia - ha dichiarato l'- Questo binomio deve essere il punto cardinale da seguire in quanto in grado di condurci verso il futuro informatico all'interno nel nuovo scacchiere internazionale".