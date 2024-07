Olidata, stipulato atto di fusione per incorporazione di Sferanet

Olidata

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha comunicato che. Efficacia della fusione prevista a decorrere dal 1° agosto 2024.L'assemblea del 7 maggio 2024 ha approvato il progetto di fusione e ilpari a 169 nuove azioni Olidata per ogni 1 euro di quota del capitale sociale di Sferanet posseduta alla data di efficacia della fusione da ciascuno dei suoi soci diversi da Olidata. Alla data odierna, Olidata già possiede il 51% del capitale sociale di Sferanet.Per servire il rapporto di cambio, alla data di efficacia Olidata darà esecuzione ad uncon esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo nominale pari a 8.892.184 euro, con emissione di 77.977.952 azioni ordinarie, da assegnarsi ai soci di Sferanet diversi da OlidataLa fusione, si legge in una nota, consentirà unin grado di rafforzare ulteriormente la posizione del gruppo nel mercato dell'Information Technology al servizio del paese, con uno sguardo anche verso l'estero.Sferanet, azienda nata nel 2008 e riconosciuta come uno dei principali player a livello nazionale nel settore ICT, ha rappresentato ilavvenuto ad aprile 2023."Siamo fiduciosi che questa operazione rappresenti un passo decisivo verso una nuova era di crescita e successo, ha dichiaratodi Olidata.