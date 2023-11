Sicily by Car, nel CdA entrano Ricci e Arietti

Sicily by Car,

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti disocietà italiana indipendente tra i principali operatori nell’autonoleggio di breve termine nel segmento leisure, ha deliberato di incrementaredel Consiglio di Amministrazione.L’ampliamento si inserisce nel programma di adeguamento della struttura di governance alle disposizioni normative e regolamentari applicabili alle società quotate sul mercato regolamentato, con l’obiettivo di perseguire nel prossimo futuro l’uplisting degli strumenti finanziari della Società su Euronext Milan, listino principale di Borsa Italiana.Il Consiglio è stato integrato con la nomina di Franco Ricci e Attilio Francesco Arietti, che resteranno in carica sino alla scadenza del mandato degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.