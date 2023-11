Allianz, utile 3° trimestre in calo per catastrofi naturali. Guidance confermata

Allianz

(Teleborsa) -, società tedesca di servizi assicurativi e finanziari, ha chiuso icontotale in crescita del 4,7% a 122,1 miliardi di euro, utile operativo in aumento del 3,6% a 11 miliardi di euro (trainato principalmente dal segmento di attività Vita/Malattia) e unin salita del 25,5% a 6,8 miliardi di euro.Neldel 2023 il volume d'affari totale è aumentato del 4,5% a 36,5 miliardi di euro, l'utile operativo è sceso del 14,6% a 3,5 miliardi di euro (trainato dal segmento di business Danni-Infortuni, interessato da un impatto di 7,3 punti percentuali dellesul combined ratio, il più alto in un decennio) e utile netto in calo del 29,3% 2,1 miliardi di euro."La nostra attenzione all’esecuzione e all’efficienza operativa sta consentendo la nostra crescita redditizia con margini sani e questo pone Allianz su una traiettoria eccellente per raggiungere i nostri obiettivi - ha commentato ildi 14,2 miliardi di euro, più o meno 1 miliardo di euro".Guardando alla divisione Asset Management, emerge che il totale deglisi attesta a 2.162 trilioni di euro alla fine del terzo trimestre 2023, in calo di 1 miliardo di euro rispetto alla fine del secondo trimestre 2023, e in linea con risultati stabili per le masse gestite di terzi, inclusi net inflow di 9,9 miliardi di euro.