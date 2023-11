BCE accetterà i rating dell'agenzia tedesca Scope

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo dellaha deciso di(ECAI) ai fini dell'Eurosystem Credit Assessment Framework (ECAF). Questa decisione fa seguito ad un'approfondita valutazione da parte dell'Eurosistema della richiesta presentata da Scope Ratings, si legge in un comunicato della banca centrale.I rating di Scope saranno accettato per i, con i rating ABS emessi da Scope Ratings che non sono al momento conformi ai requisiti di idoneità dell'Eurosistema.Scope si aggiunge quindi ai colossi statunitensie alla canadese"Il processo di integrazione dei rating di ambito nell'infrastruttura informatica dell'Eurosistema sarà avviato immediatamente e- si legge nela nota - La data di attivazione dell'utilizzabilità degli Scope Ratings per scopi di politica monetaria sarà annunciata in anticipo sul sito web della BCE".