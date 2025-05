Rating Italia, attesa review Scope: focus su crescita modesta e debito

(Teleborsa) - E' in calendario per oggi lada parte di, l’agenzia di rating europea, che attualmente ha un rating sull'Italia a BBB+ con outlook Stabile. In attesa di capire si ci sarà qualche variazione, leelaborate dagli esperti di Scope Ratings - Eiko Sievert e Alessandra Poli - evidenziano che l'Italia crescerà a passo lento nel 2025 e 2026 e la spesa sarà supportata soprattutto dai fondi europei, avendo il governo uno scarso margine per l'aumento della spesa pubblica. Esistono poi delle fragilità, legate all'elevato debito e dalla esposizione delle banche ai titoli del debito pbblico.Nel 2024 ilè cresciuto solo dello 0,7%, al di sotto dellaed inferiore alla media europea (+0,9%). L'economia si è dimostrata relativamente resiliente dalla fine della pandemia di Covid - spiega l'agenzia europea - beneficiando di una base industriale ampia e diversificata e di un settore delle esportazioni.Tuttavia,alle potenziali conseguenze di una, dati i suoi stretti rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Uno scenario che prevede dazi statunitensi del 20% sulle importazioni di beni dall'UE e del 125% sulle importazioni di beni dalla Cina, oltre a misure di ritorsione da parte della Cina e, potenzialmente, dell'UE, potrebbedell'Italia di circadi PIL reale. La guerra commerciale porterebbe a rallentamenti della produzione industriale, delle esportazioni e degli investimenti, in un contesto di accresciuta incertezza economica.Tuttavia, ildell’1% nel medio termine sarà assicurato dalla(122,1 miliardi erogati sui 194,4 totali) e dallepreviste entro il 2026 (sistema giudiziario, concorrenza, PA ecc), nonostante un'attuazione più lenta dei progetti rispetto alle previsioni.Ilsi è attestatonel 2024, conannuali pari a circa il, che limitano fortemente la capacità dello Stato di intervenire in caso di crisi economiche. Inoltre, la produttività storicamente bassa, la mancanza di riforme strutturali efficaci e la debolezza demograficaitaliano.L'Italia è nota per la sua instabilità politica (68 governi in 77 anni). - ricorda Scope Ratings - Le turbolenze politiche possono incidere sulla fiducia degli investitori e influenzare lo spread tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani a 10 anni e quelli tedeschi, con ripercussioni sui costi di finanziamento delle banche. Detto questo, ilgrazie alla solida maggioranza detenuta in parlamento dalla coalizione di centro-destra.del proprio bilancio in(dato gennaio 2025), esponendo il sistema al rischio di unche può influenzare negativamente i costi di finanziamento e l’accesso ai mercati in periodi di turbolenza sovrana.Ma la concentrazione bancaria è in aumento grazie alle operazioni di consolidamento in corso: a fine 2024, le prime cinque banche italiane detenevano meno del 50% degli asset totali, evidenziando un sistema ancora frammentato. Tuttavia, operazioni di fusione e acquisizione in corso — come l’offerta di UniCredit su Banco BPM e di MPS su Mediobanca — potrebbero modificare significativamente il panorama competitivo nazionale, accelerando la concentrazione del settore.