CDP lancia il "Prestito Investimenti PNRR-PNC"

(Teleborsa) - Sostenere glinella realizzazione di progetti di sviluppo in, in linea con quanto previsto dal(PNRR) e dal(PNC). È questo l’obiettivo principale del “”, il nuovo strumento finanziario che da oggi(CDP) mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per favorire gli investimenti destinati alla crescita economica e sociale del Paese.Il nuovo prestito è a disposizione di Comuni, Province, Città Metropolitane ed Enti Pubblici Non Territoriali già beneficiari di contributi rientranti nel quadro delo delIlprevede un periodo di rimborso, a scelta, di 5 o 20 anni e può essere concesso per un importo massimo del 30% dei contributi riconosciuti agli enti in ambito PNRR e PNC. È erogabile fino al 31 dicembre 2026 ed è finalizzato a fare fronte alle esigenze di(in attesa dell’incasso dei fondi) per la realizzazione di investimenti in settori chiave per lo sviluppo e il benessere del Paese. Saranno finanziabili, tra l’altro, interventi di edilizia scolastica e sanitaria, rigenerazione urbana, efficientamento energetico e idrico.