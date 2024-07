Borgosesia annuncia chiusura sottoscrizione prestito "Borgosesia 2024-2029 TV"

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata all’Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, comunica che risultano pervenute ulteriori, non garantito, non convertibile e non subordinato, denominatoper circa. Il Prestito risulta quindiper complessivi 30 milioni.Le nuove obbligazioni emesse in dipendenza di quanto sopra risultano del tutto parificate a quelle già oggi in circolazione, ammesse a quotazione a maggio 2024 su Euronext Access Milan, che frutteranno un interesse variabile pari all’Euribor 3 Mesi, maggiorato di 500 (cinquecento) punti base (5,00%) per anno pagabile in due cedole semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno