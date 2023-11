Ricerca, ENEA vince 45 nuovi progetti Ue per 13 milioni di euro

(Teleborsa) -ha acquisito lo scorso annoche hanno ottenuto un finanziamento dida parte della, di cui il 55% coperti dal programma quadro. I dati sono contenuti nel rapporto “”, appena pubblicato, che evidenzia anche la partecipazione di ENEA a un totale di 179 progetti europei nel corso del 2022, per un finanziamento complessivo di 50,3 milioni di euro e il coinvolgimento di 1.500 partner.Dal rapporto emerge undell’ENEA pari al 33% dei progetti presentati nella programmazione europea 2021-2027, migliorando la percentuale del 21% ottenuta nel periodo 2014-2020. In sintesi, su 198 proposte presentate, 53 sono state dichiarate finanziabili per un totale pari a circa 16 milioni di euroLa maggior parte dei progetti ENEA che hanno avuto accesso airientrano nell’area “” con una prevalenza di quelli afferenti al settore delle(31%), mentre per il 27% riguardano ile quasi il 20% l’. Seguono, con circa il 15%, i progetti nell’area “” (cambiamento climatico e qualità dell’aria) e quelli sulle “” (10%).“Il 2022, anno d’avvio delle attività finanziate dalla nuova programmazione europea 2021-2027, ha premiato l’impegno ENEA nella presentazione delle nuove proposte progettuali con un sostanziale miglioramento del tasso di successo”, ha sottolineato, responsabile della Direzione Innovazione e Sviluppo che cura la pubblicazione del rapporto.