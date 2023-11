Tinexta, Intesa e Intermonte limano target price. Equita conferma

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 26 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.ha limato il prezzo obiettivo a(da 28,5 euro) e confermato il "Buy", mentreha riaffermato sia il target price () che la raccomandazione (Hold).Gli analisti di Intesa scrivono che il titolo viene ora scambiato a 14,9x P/E 2024, un livello "significativamente inferiore rispetto al suo picco di 30x alla fine del 2021" e "considerando lo slancio positivo delle sue business unit Digital Trust e Business Innovation, insieme alla maggiore visibilità sulla performance del segmento Cybersecurity, riteniamo che questo rappresenti".Intermonte sottolinea che i risultati del terzo trimestre hanno "dimostrato ancora una volta come il Digital Trust sia in grado di continuare a crescere incessantemente a tassi a doppia cifra, confermando al tempo stesso il netto miglioramento delle performance nel business della Cybersecurity, migliorando significativamente la visibilità sulla traiettoria di crescita prevista per i prossimi anni". Inoltre, "lae consentirà alla società di continuare a perseguire la propria strategia di crescita esterna, con una significativa potenza di fuoco rimanente anche dopo la probabile acquisizione della maggioranza di DTH".Equita evidenzia alcuni messaggi chiave dalla call, tra cui il fatto che l', soprattutto nei segmenti DT e BI, sia in Italia che in Europa. Inoltre, viene indicato che la leva massima che si pensa di poter raggiungere è di circa 2.5x ND/EBITDA. Rispetto al deal con, è stato detto che la collaborazione sta andando bene e sono iniziate anche le prime partnership commerciali (vendita di prodotti in comune).