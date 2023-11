Unicredit lancia nuovo portafoglio finanziamenti garantiti a PMI

UniCredit

(Teleborsa) -lancia sul mercato il collocamento di un, strumento utilizzato dalla banca al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese sin dal lontano 2014 e che ha portato all’erogazione di oltre 3 miliardi di euro a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano con questo particolare strumento.di euro sarà destinato a finanziare, con importo massimo per singola aziendadi euro e dellaoltre ad un preammortamento massimo di 18 mesi (durante i quali si pagheranno solo gli interessi). Sarannoanche operazioni pere di, con erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%.Il collocamento, che prevedea copertura di una quota delle prime perdite sul portafoglio, si rivolge non solo alle Piccole e Medie Imprese (PMI) ma(imprese diverse dalle Pmi, aventi un numero di dipendenti non superiore a 499) alle quali oggi è precluso l’accesso alla garanzia diretta."UniCredit è stata la prima banca a realizzare portafogli di finanziamenti garantiti dal Fondo, una soluzione che consente alle imprese di ottenere credito velocemente a condizioni più favorevoli, proprio per l’assenza di garanzie reali e di ulteriori costi per la garanzia. In questa fase dell'economia del nostro Paese vogliamo ribadire, concretamente, la nostra volontà di sostenere le imprese italiane nei loro percorsi di trasformazione digitale, aiutandole a valorizzare il Made in Italy e a competere con successo sui mercati globali", ha dichiarato, Deputy Head of Italy UniCredit.