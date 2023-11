Integrae SIM: IPO deep tech dell'EGM battono il Nasdaq

AATech

Almawave

Circle Group

Confinvest

Eligo

Finanza.tech

Fope

Innovatec

Marzocchi Pompe

Reti

SolidWorld Group

Websolute

(Teleborsa) - Per lelain Borsa sul segmento Euronext Growth Milan (EGM) è "un'del business", mentre le giovani società italiane del Deep Tech rappresentano "un'opportunità di investimento che i risparmiatori non dovrebbero trascurare". Lo afferma, leader tra gli Euronext Growth Advisor e Global Coordinator del segmento, sostenendo anche che negli ultimi tre anni la performance complessiva delle società tech che si sono quotate sull'EGM ha superato il Nasdaq.L'ipotetico investitore che dal marzo 2020 a oggi avesse partecipato a tutte le IPO di società tech sull'EGM avrebbe realizzato una performance, ponderata per la capitalizzazione, del 59%,, si legge in un'analisi rilasciata in vista dell'edizione 2023 del Financial Galà organizzato da Integrae SIM e interamente dedicato al Deep Tech.Ilsi terrà ila Milano presso Terrazza Martini. Fra le aziende che parteciperanno al Financial Galà 2023 figurano: