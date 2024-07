Circle, nuovo ABB riservato a investitori qualificati

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, haall'interno dell'aumento di capitale di importo massimo di 4 milioni di euro, mediante emissione di massime 600.000 azioni ordinarie.L'ABB fa seguito a quello lanciato e chiuso in data 27 giugno (con l'ingresso di Eiffel Investment Group) e riguarderà la parte residua di aumento di capitale riservato non ancora sottoscritta pari ae per massime 85.200 azioni. Le azioni di nuova emissione saranno offerte esclusivamente a investitori qualificati.L'ABB avràe potrà essere conclusa in qualsiasi momento. Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, al pari delle azioni già in circolazione.Integrae SIM agisce in qualità didell'Accelerated Bookbuilding.