Circle avvia ABB per massimi 4 milioni di euro dopo ok da assemblea

Circle

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha deliberato disociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per l'importo massimo di, comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime 600.000 azioni ordinarie.Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato da realizzarsi attraverso una procedura die saranno offerte esclusivamente a investitori qualificati.L'Accelerated Bookbuilding vienea ragione della deliberazione odierna e la società si riserva il diritto di chiudere il medesimo in qualsiasi momento (anche anticipatamente rispetto al termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale fissato nella delibera di emissione al 31 dicembre 2024).L'aumento di capitale riservato - si legge in una nota - fornirà alla società la possibilità didi rischio da impiegare per proseguire la strategia di rafforzamento della propria posizione patrimoniale e finanziaria, nonché di sostenere lo sviluppo e la crescita del proprio core business, senza alcun impatto sulla posizione finanziaria e sul conto economico, nonché, in particolare, di evolvere ulteriormente il proprio portafoglio innovativo di prodotti e proseguire nel percorso di Systematic Merger & Acquisition, sfruttando opportunità presenti sul mercato, oltre cheagevolando così lo scambio dei titoli.agisce in qualità didell'Accelerated Bookbuilding.