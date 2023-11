Invimit, nuove vendite competitive di immobili per 100 milioni di euro

(Teleborsa) -, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha annunciatoper un valore totale di circa. La società ha spiegato che le 30 nuove proposte al mercato sono ubicate in primarie città italiane e che gli immobili immessi si aggiungono agli oltre 200 asset già in vendita in tutta Italia, nonché alle oltre 70 proposte di locazione.Alla formula delle vendite competitive, Invimit aggiunge infatti ladi immobili a destinazione turistico-ricettiva, asset class che viene descritta come "sempre più ricercata dagli investitori". La SGR offre al mercato l'opportunità di valorizzare e gestire- in Puglia (Otranto) e in Sardegna (Stintino) - e la valorizzazione diin Via Belsiana, nel cuore del Centro Storico di Roma."Le proposte di Invimit si ampliano con l'offerta ricettiva, utilizzando formule di apertura al mercato che privilegiano la trasparenza e la parità di trattamento e che consentono di- ha commentatodi Invimit SGR - Negli ultimi mesi abbiamo lavorato per rendere questi beni fruibili, da un punto di vista commerciale e di business, consapevoli che l’obiettivo non è solo portare gli immobili sul mercato, ma anche supportare la filiera, che poi porta crescita e occupazione".