Borgosesia, nel primo semestre vendite immobiliari per 18,8 milioni

Borgosesia

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2024,ha conclusoper 18,8 milioni di euro eper 21,4 milioni.La Società ha annunciato anchea Santa Margherita Ligure (GE), Stintino (SS) e Madesimo (SO) - in linea con la nuova politica di investimento che punta su operazioni “capex free”, dall’orizzonte temporale più breve, caratterizzate da una minore rischiosità - per complessivi 12,4 milioni di euro.La divisione alternative del Gruppo (Borgosesia Alternative), invece, a fronte di un investimento di 1,8 milioni di euro, ha sottoscritto strumenti finanziari partecipativi ed una prima tranche di obbligazioni non convertibili emesse nell’ambito di un processo di turnaround nonché acquistato alcuni crediti ipotecari non performing con strategia collection del valore nominale di 4,4 milioni di euro.ha commentato: “Nella prima metà dell’anno in corso abbiamo registrato. Le dismissioni effettuate sono in linea con le previsioni e le acquisizioni sono assolutamente in target, sia geografico, trattandosi di grandi centri urbani o località turistiche di pregio, sia come duration prevista, poiché trattiamo prevalentemente immobili con hard cost contenuti, rispetto al loro valore, e facilmente liquidabili".