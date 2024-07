Franchetti avvia ABB per massimi 6 milioni di euro

Franchetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, ha(ABB) che ha ad oggetto massime 1.017.000 nuove azioni a un prezzo pari a 5,90 euro, rivolta esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali. Il controvalore è di circa 6 milioni di euro.Si tratta di unodel 18% rispetto al prezzo di chiusura odierno, pari a 7,20 euro per azione (in rialzo di oltre il 75% da inizio anno).L'aumento di capitale ha l'obiettivo di reperire in modo rapido ed efficiente nuove risorse perdi Franchetti ee di sviluppo, consentendo a primari investitori di entrare nel capitale sociale della società, si legge in una nota.Nell'ambito dell'operazione, Integrae SIM agisce in qualità di