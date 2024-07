Hugo Boss taglia previsioni su vendite ed EBIT per l'intero esercizio

Hugo Boss

(Teleborsa) - La casa di moda tedescaha chiuso il2024 concurrency-adjusted inferiori dell'1% rispetto al livello dello stesso periodo dell'anno precedente. Nella Group currency, le vendite sono diminuite dell'1%, attestandosi a 1.015 milioni di euro (2° trimestre 2023: 1.026 milioni di euro). La società sottolinea che i ricavi hanno comunque continuato a superare significativamente i livelli del 2019 di oltre il 50% nel secondo trimestre.L'utile operativo () nel secondo trimestre è stato pari a 70 milioni di euro (2° trimestre 2023: 121 milioni di euro). Oltre alle tendenze complessivamente più deboli delle vendite, ulteriori investimenti di marketing (+21% a 82 milioni di euro; secondo trimestre 2023: 68 milioni di euro) e costi di vendita al dettaglio più elevati (+12% a 238 milioni di euro; secondo trimestre 2023: 213 milioni di euro) hanno contribuito anche al calo dell'EBIT. Questi fattori sono stati parzialmente compensati da un robusto miglioramento del margine lordo (+50 punti base al livello del 62,9%), poiché Hugo Boss continua a promuovere l'efficienza nelle sue attività di approvvigionamento globale.Alla luce della performance del secondo trimestre e dellerelative al futuro sviluppo della fiducia dei consumatori globali, Hugo Boss ha adeguato le sue prospettive finanziarie per l'anno fiscale 2024. Il managementche le vendite del Gruppo aumenteranno dal +1% al +4% per un importo compreso tra circa 4,20 miliardi di euro e 4,35 miliardi di euro (prima: fatturato in aumento tra il +3% e il +6% tra circa 4,30 e 4,45 miliardi di euro). Inoltre, prevede ora che l'EBIT per l'intero anno 2024 si svilupperà in un range compreso tra -15% e +5%, pari a circa da 350 milioni di euro a 430 milioni di euro (precedentemente: EBIT in aumento dal +5% al ??+15% da circa 430 milioni di euro a 475 milioni di euro)."Stiamo operando in un periodo di significativa incertezza macroeconomica globale, che ha influito anche sulla nostra performance nel secondo trimestre - afferma il- Sebbene i, la nostra strategia di costante investire nei nostri marchi forti ci dà fiducia nella nostra capacità di continuare a promuovere una crescita superiore al trend e a conquistare ulteriori quote di mercato. Trasferendo questa performance di vendita e concentrandoci ancora di più sull'efficacia operativa, abbiamo la capacità di tornare a una crescita redditizia nella seconda metà".