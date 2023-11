Palladio Holding rileva il 31% del veicolo d'investimento Sonica da Amundi

Amundi

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni indipendente e tra le realtà più attive del private equity in Italia, hada, il più grande asset manager europeo. Sonica è il veicolo di investimento focalizzato nel mercato dell'audio professionale attraverso il quale Palladio già detiene partecipazioni in DPA, azienda danese leader mondiale nella produzione di soluzioni microfoniche, e una quota di minoranza in RCF Group.L'operazione è stata realizzata attraverso la, si legge in una nota. In dettaglio, Palladio rafforza la propria partecipazione in Sonica, salendo dal 69% a circa il 78% del capitale del veicolo, affiancato da un, tra cui(tramite BNP Paribas BNL Equity Investments) e, che deterranno una quota complessiva pari a oltre il 19%. Il progetto vede inoltre il coinvolgimento del management team di Palladio, che investe in Sonica un 2% circa."Siamo contenti e soddisfatti del percorso concluso con Amundi con cui ci saranno certamente altre occasioni di collaborazione - hanno commentato, Managing Partner e, Partner di Palladio - Altrettanto siamo oggi orgogliosi di aver raccolto la fiducia di investitori prestigiosi, con cui siamo entusiasti di poter condividere i prossimi passi di un progetto che ci vede focalizzati in un mercato che conosciamo molto ben e dalle ampie prospettive di crescita".