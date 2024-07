Scalable Capital, nuova partnership con Amundi ETF

Amundi

(Teleborsa) -, una delle maggiori piattaforme di investimento online in Europa, ha, il più grande asset manager europeo e principale fornitore europeo di ETF UCITS. Questa partnership offre ai clienti di Scalable Capital unCon oltre 2.500 ETF come piani di risparmio o investimenti una tantum, Scalable Capital offre una delle più grandi offerte di ETF tra i broker in Europa. I clienti Scalable Capital beneficiano ora della gamma completa di Amundi di, che coprono tutte le principali classi di attività, zone geografiche chiave e un'ampia gamma di approcci climatici e tematici."Condividiamo con Amundi la visione di promuovere investimenti a lungo termine in ETF con nuovi prodotti e commissioni basse", ha commentato, Vice President Broker di Scalable Capital."Le piattaforme digitali come Scalable Capital rappresentano gran parte della crescita del business degli ETF", ha detto, Global Head of Digital Distribution e ETF Sales presso Amundi.