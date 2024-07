Amundi, l'AUM sale a 2,16 trilioni di euro con spinta dall'Asia

Amundi

(Teleborsa) -, il più grande gestore patrimoniale europeo, ha chiuso il primo semestre del 2024 conin aumento del 9,9% su base annua e del +1,9% su base trimestrale, raggiungendo i 2.156 miliardi di euro, un nuovo record. Nel secondo trimestre del 2024, l'effetto mercato e cambio ammonta a +16,6 miliardi (+141,6 miliardi su base annua), con l'integrazione di Alpha Associates il 2 aprile che aggiunge +8 miliardi di asset in gestione e Amundi che genera raccolta netta positiva per +15,5 miliardi di euro.In, l'AUM è aumentato del 19% su base annua, raggiungendo i 451 miliardi di euro, valore quadruplicato dalla quotazione di Amundi nel 2015.Nel secondo trimestre, l'ha raggiunto i 350 milioni di euro, in aumento del 9,4% rispetto al secondo trimestre del 2023 e del 10,2% rispetto al primo trimestre del 2024."Amundi ha ottenutonel secondo trimestre del 2024, sia in termini di attività, con una raccolta netta di oltre +15 miliardi, sia di risultati finanziari, con un utile netto in crescita del +9% rispetto allo stesso periodo del 2023 - ha commentato la- All'inizio dell'anno, lo slancio degli afflussi è stato particolarmente significativo con i nostri clienti distributori di terze parti e in Asia. L'ampiezza della nostra offerta è stata una risorsa importante per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti, sia attraverso le nostre soluzioni di gestione attiva, in particolare il reddito fisso, i nostri prodotti strutturati o i nostri fondi di gestione passiva".