Eagleprojects (Palladio Holding), accordo per l'acquisizione di Digitarca

(Teleborsa) -, azienda controllata dal private equity Palladio Holding e attiva nella fornitura di servizi di ingegneria end-to end e tra i principali player nelle attività di digital twin e deployment della fibra ottica, ha firmato un, azienda attiva nella creazione di Gemelli Digitali tridimensionali.Attraverso le soluzioni di Digitarca, Eagleprojects si rafforza nel segmento software 3D per la gestione digitale del patrimonio infrastrutturale, grazie anche alla disponibilità di un'ampia flotta di veicoli MMS ed attrezzature tecnologiche per la creazione di Digital Twin tridimensionali di intere città in tempi ancora più rapidi. La società prevede di chiudere il 2024 con unL'operazione è stata realizzatadi Digitarca, che resterà alla guida della società per garantire una continuità gestionale e massimizzare le sinergie del gruppo.Si tratta dellaportata a termine da EagleprojectsPalladio Holding, entrato a inizio anno nel capitale, che punta a rafforzare la posizione competitiva della società nei mercati ad alto potenziale, nazionali ed esteri - tra cui Grecia, Germania, Brasile e Tunisia - anche attraverso acquisizioni sinergiche nei settori limitrofi."Forti dell'alleanza con Palladio e guidati dalla nostra visione stiamo implementando una struttura organizzativa capace di cogliere le sfide del mercato con prontezza ed efficacia - ha commentato Giovacchino Rosati, AD di Eagleprojects - La strategia prevede un'espansione continua delle competenze e della presenza internazionale, ponendo un forte accento sull'innovazione e l'eccellenza operativa, grazie anche ai continui investimenti sulle attività di ricerca e sviluppo. Nell'ottica di incrementare la nostra presenza in un segmento di mercato atteso in forte crescita nei prossimi anni, stiamospecializzata in ambito idrico".