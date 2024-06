RedFish LongTerm Capital incrementa partecipazione indiretta in Polieco al 15%

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il veicolo RFLTC - Polieco (società in cui RFLTC è titolare del 50,03% del capitale) ha, società leader nella produzione di sistemi di tubazione e di resine per rivestimento e imballaggio, esercitando l'opzione precedentemente concordata. La partecipazione del veicolo in Polieco sale così dal 10% al 15%.L'operazione segue quanto comunicato a marzo 2024, quando il veicolo aveva acquisito una partecipazione di minoranza del 10% in Polieco, con l'opzione di acquistare un ulteriore 5% entro il 30 giugno 2024. Il veicolo ha ora esercitato tale opzione, perfezionando l'acquisto dell'ulteriore 5% del capitale di Polieco per un, versando il residuo di 9 milioni, dopo aver già corrisposto un acconto di 1 milione alla data del closing.Tale corrispettivo residuo è statoper 1,55 milioni da RFLTC, mediante utilizzo di risorse proprie derivanti dall'aumento di capitale chiuso nel mese di marzo 2024, e per la restante parte, pari a complessivi 7,45 milioni, dal veicolo, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'aumento di capitale, sottoscritto da nuovi investitori, in chiusura il 30 giugno 2024.RFLTC e Polieco hanno in essere unche durerà per tutto il periodo in cui il veicolo sarà titolare di una partecipazione nel capitale sociale di Polieco.