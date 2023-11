Reply, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

(Teleborsa) -ha incrementato leggermente a(da 124,0 euro) ilsu, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi del 2023 Gli analisti ritengono che leperché il suo posizionamento di nicchia nei segmenti più innovativi del mercato IT dovrebbe continuare a dimostrarsi resiliente, anche quando il quadro macro evidenzia tendenze più deboli.Per il, Intermonte stadell'1,7% per riflettere la sorpresa trimestrale positiva, ma sta anche tenendo conto di oneri non monetari leggermente più elevati, sotto l'EBITDA. Le stime attuali presuppongono una crescita dei ricavi e dell'EBITDA del 4Q23 rispettivamente del 7,1% e del 5,5% su base annua (al netto di 37,8 milioni di euro positivi una tantum registrati nel 4Q22).Per quanto riguarda il, conferma l'ipotesi di crescita organica del 10% e la previsione di un margine EBITDA del 15,7%, in aumento di 30 punti base su base annua. Infine, aumenta le previsioni di liquidità netta per l'anno 2023 di circa 40 milioni di euro.