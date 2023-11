Tencent, ricavi in crescita del 10% nel terzo trimestre

Tencent

(Teleborsa) -colosso di Shenzhen attivo nel settore internet tramite diverse società cinesi e investimenti in tutto il mondo, ha chiuso ilconpari a 154,6 miliardi di RMB (21,5 miliardi di dollari), con un aumento del 10% rispetto al terzo trimestre del 2022.L'è stato di 48,5 miliardi di RMB (6,8 miliardi di dollari), con un calo del 6% su base annua. Il margine operativo è sceso al 31% rispetto al 37% dello scorso anno. L'è stato di 36,8 miliardi di RMB (5,1 miliardi di dollari), con un calo del 5% su base annua. L'della società per il trimestre è stato di 36,2 miliardi di RMB (5,0 miliardi di dollari), con un calo del 9% su base annua., l'utile operativo è stato di 55,5 miliardi di RMB (7,7 miliardi di dollari), con un aumento del 36% su base annua. Il margine operativo è aumentato al 36% rispetto al 29% dello scorso anno. L'utile del periodo è stato di 45,8 miliardi di RMB (6,4 miliardi di dollari), con un aumento del 37% su base annua. L'utile attribuibile agli azionisti della società per il trimestre è stato di 44,9 miliardi di RMB (6,3 miliardi di dollari), con un aumento del 39% su base annua."Durante il terzo trimestre del 2023, abbiamo ottenuto una crescita dei ricavi solida e di alta qualità, una- ha commentatodi Tencent - Servizi relativamente nuovi come account video e minigiochi hanno contribuito a flussi di entrate con margini elevati mentre ci siamo concentrati nuovamente su attività meno scalabili"."Stiamo, fornendo nuove funzionalità ai nostri prodotti e migliorando le nostre capacità di targeting sia per i contenuti che per la pubblicità - ha aggiunto - Aspiriamo a posizionare le nostre capacità di intelligenza artificiale leader non solo come moltiplicatore di crescita per noi stessi, ma anche come fornitore di valore per i nostri clienti aziendali e per la società in generale".