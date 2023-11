BCE, Lagarde: "UE ha sinora evitato materializzarsi di gravi rischi sistemici"

(Teleborsa) - "Fino ad oggi, ilil materializzarsi contemporaneamente di. Ma ie attenti ai rischi per la stabilità finanziaria man mano che si presentano". E' quanto sottolineato dalla Presidente della BCE, in qualità di responsabile dell', in occasione della settima conferenza annuale dell'organismo."Oggi, la complessità della nostra economia fa sì che ie il compito di segnalarli è affidato a organismi esperti.è stato istituito proprio perche gli attori nazionali potrebbero non vedere", ha esordito la Presidente."Poco più di dodici mesi fa,sui rischi per la stabilità finanziaria, indirizzato a tutte le autorità di vigilanza nazionali e dell’Unione europea", ha ricordato Lagarde, aggiungendoLa Presidente ha ricordato che l'avviso generale era stato lanciato ain "un periodo di", in cui era "". In quel contesto, l'Europa si era trovata ad affrontare le conseguenze dellaed il rischio diall’avvicinarsi dell’inverno. Inoltre, il brusco passaggio da un decennio di tassi di interesse molto bassi ain un breve lasso di tempo – necessario per combattere l’aumento dell’inflazione – aveva rischiato di esporre il mercato a squilibri finanziari e innescare una certa volatilità."All’epoca avevamo avvertito che tutti iavrebbero potutoa vicenda. Fortunatamente, questo. Da allora, però, alcuni rischi specifici da noi individuati si sono parzialmente concretizzati", ha spiegato Lagarde, citando il rischio per le famiglie di non riuscire a ripagare i debiti a causa dell'erosione del reddito disponibile e la svalutazione di asset. Nello stesso tempo - ha riconosciuto -come il peggioramento della redditività e della qualità degli attivi delle banche ed il rallentamento atteso del mercato immobiliare residenziale.Parlando dell'nell’aumentare ladel sistema finanziario a distanza di un anno, Lagarde ha affermato che "l’avvertimento generale". Nel dimostrare questa affermazione, la numero uno dell'ESRB ha messo l'accento su. "È proprio perché siamo al centro di questo ecosistema chedei rischi che identifichiamo", ha detto Lagarde, sottolineando che "la consapevolezza ha", cioè "l’avvertimento ha consentito ai politici e alle autorità di vigilanza di legare le loro decisioni alla nostra valutazione e li ha aiutati a portare avanti le riforme necessarie alle loro politiche macroprudenziali e microprudenziali". "Gli avvertimenti del ERSB funzionano anche in modi più sottili,possono aiutare a rallentare il processo decisionale e quindi evitare decisioni affrettate sulla gestione del rischio".