Fitch: interruzioni informatiche mettono fornitori IT sistemici sotto i riflettori

(Teleborsa) - L'aumento delle interruzioni dei servizi come quello che ha colpito oggi le aziende di tutto il mondoe porterà a richieste più severe sulla gestione e sulla supervisione dei rischi critici di terze parti. Lo afferma Monsur Hussain, Head of Financial Institutions research presso Fitch Ratings.La storia completa si materializzerà senza dubbio nel tempo, ma autorità come il Financial Stability Board avvertono da tempo che laper risorse critiche potrebbe portare a rischi per la stabilità finanziaria se non adeguatamente gestita, ad esempio, a causa di un problema tecnico transfrontaliero da parte di un importante fornitore di servizi IT."Negli ultimi anni la dipendenza degli istituti finanziari da terzi è aumentata nell'ambito della continua digitalizzazione del settore - spiega Hussain - Le economie di scala sono convincenti, ma possono anche comportare".Secondo l'esperto, ci sono, tra cui flessibilità, innovazione e minore dipendenza dai sistemi legacy, ma eventi dirompenti da parte di un fornitore possono portare al fallimento di servizi critici, come l'inoperabilità dei conti bancari o dei servizi di transazione. Poiché gli istituti continuano a migrare da sistemi affidabili ma obsoleti a favore di alternative basate sul cloud, l'impatto di un potenziale fallimento transfrontaliero di un operatore sistemico costituirà una seria"Ci aspettiamo che le autorità facciano pressione per un coordinamento e unaper sottoporre i fornitori di servizi critici a una certa supervisione - si legge nell'analisi di Fitch - Tuttavia, ciò si rivelerà difficile, poiché la supervisione molto probabilmente ricadrà invece sugli istituti regolamentati, in relazione ai loro modelli di business, alla complessità, al profilo di rischio, alla portata e, in ultima analisi, alle dimensioni".