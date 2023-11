ESRB, De Guindos: "Shock recenti prodotti da gestione liquidità"

(Teleborsa) - Dalla crisi finanziaria c'è stato un progressivo miglioramento dellae della stabilità finanziaria, ma iprovocati dalla pandemia e dagli eventi che sono seguiti hanno messo in luceNe ha parlato, vice Presidente della BCE e membro dell'European Systemic Risk Board, in occasione della settima conferenza annuale dell'organismo.De Guindos ha ricordato che gli- dalla crisi delle banche regionali USA e delle banche svizzere al crollo dei Gilt in UK - sono statied hanno dimostrato che laha a che fare con la gestione della liquidità e con l'uso eccessivo della leva finanziaria. Un problema che rischia di compromettere la stabilità finanziaria dal momento che tali istituzioni sono fra loro interconnesse.Questi avvenimenti hanno indotto i policymaker, sia e autorità di governo che le banche centrali, ad intervenire sul fronte della flessibilità della regolamentazione, generando